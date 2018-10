Rennes, Lamouchi in bilico. In agguato c'è Remi Garde

© foto di Image Sport

Dopo essere stato accontentato dalla dirigenza del Rennes sul mercato con gli acquisti di Ben Arfa, Niang, Grenier, Del Castillo e Siebatcheu, Sabri Lamouchi è finito nell'occhio del ciclone a causa dei risultati non proprio esaltanti ottenuti dalla sua squadra finora. L'ex centrocampista del Parma ha raccolto solo quattro vittorie in 14 sfide ufficiali: quattordicesimo in Ligue 1, terzo nel girone di Europa League e sconfitto due volte in casa in pochi giorni, contro Dynamo Kiev e Reims, il tecnico francese rischia seriamente il posto. Secondo L'Equipe, su di lui aleggia l'ombra di Remi Garde.