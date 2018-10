Rennes, Lamouchi: "Viaggio lungo e sintetico: pronti per sfidare l'Astana"

© foto di Federico De Luca

Sabri Lamouchi, tecnico del Rennes, parla alla vigilia della gara contro l'Astana di domani in Europa League. "Siamo pronti per giocare: il viaggio lunghissimo e il terreno sintetico rendono le cose più dure ma ho ragazzi capaci di adattarsi velocemente. Loro sono una formazione atletica, dominano in patria da anni. Hanno stranieri di qualità, dobremo stare attenti".