Rennes, Niang in punizione: non convocato dopo il ritardo all'allenamento

M'Baye Niang arriva tardi all'allenamento e viene escluso dalle convocazioni per la gara contro il Caen (vittoria per 1-2). Come riporta beIN Sports, l'attaccante senegalese è stato messo infatti in castigo dall'allenatore Lamouchi dopo l'ennesimo episodio poco professionale della sua carriera. In prestito al Rennes fino al termine della stagione, Niang ha collezionato finora solamente un gol e un assist in undici presenze.