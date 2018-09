Rennes-PSG, le formazioni ufficiali: Ben Arfa in panchina, Buffon titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il ko di Champions League, torna in campo il Paris Saint-Germain che sarà di scena in casa del Rennes. Thomas Tuchel ha scelto di schierare Gigi Buffon dal primo minuto in porta, con Verratti che torna titolare dopo la squalifica in Champions e Draxler in attacco con Neymar e Cavani. Nel Rennes invece l'ex Ben Arfa resta in panchina mentre in attacco giocheranno Sarr, Niang e Bourigeaud.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

RENNES (4-3-3: Koubek; Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini; Grenier, André, Léa-Siliki; Sarr, Niang, Bourigeaud

PSG (4-3-3): Buffon; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti, Di Maria; Draxler, Cavani, Neymar.