Rennes, retroscena su Ben Arfa: Benzema lo aveva consigliato al Real

Da ieri è un nuovo giocatore del Rennes, ma per Hatem Ben Arfa si sarebbero clamorosamente potute aprire le porte del Real Madrid. Secondo Ouest-France, Karim Benzema in persona aveva infatti consigliato a Florentino Perez il finora svincolato fantasista classe 1987. Una candidatura che non ha però attirato l'interesse dei vertici del club spagnolo.