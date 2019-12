Rennes, Stephan: "Contro la Lazio vittoria meravigliosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vittoria inutile ai fini della classifica, quella del Rennes contro la Lazio, ma che rende meno amaro il cammino della squadra francese in Europa League: una soddisfazione importante per la squadra bretone che, grazie alla doppietta di Gnagnon, porta a casa la prima vittoria europea stagionale. Una gioia che il tecnico francese Julien Stephan ci tiene a sottolineare: "C'è soddisfazione perché avevamo fissato obiettivi ambiziosi. Pressandoli molto in alto siamo riusciti a contenerli, conquistando la vittoria in modo meraviglioso. Conosciamo bene i nostri giovani, lavorano ogni giorno con noi e progrediscono. Avevamo un collettivo molto compatto e ho chiesto loro di mettermi in difficoltà per le prossime partite. Avevamo programmato molte cose, ma non la doppietta di Gnagnon. Questi sono segnali positivi per un allenatore. Più forte è la concorrenza, più alto è il livello" sono state le sue parole riportate da Le Figaro.