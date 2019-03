Rennes, Stephan: "Storico match contro l'Arsenal. Dovremo divertirci"

© foto di Pietro Mazzara

Sfida complicata per il Rennes di Julien Stephan. Domani nell'impianto di casa dei transalpini arriverà l'Arsenal, club fin dall'inizio indicato come uno dei candidati alla vittoria finale dell'Europa League 2018/2019. "L'Arsenal è un grande club, con una grande storia e una enorme qualità in ogni reparto. Sulla nostra strada dovremo cercare di superare un ostacolo di alto livello. Da parte nostra c'è grande gioia nel doverci misurare contro un avversario di alto livello. Detto questo servirà grande concentrazione, ambizione e un po' di sano divertimento. Il concetto di piacere nel gioco del calcio è essenziale per preparare al meglio le partite. Per la storia di questo club la gara di domani è storica: sarà una gara speciale con un club prestigioso. Cosa temo dell'Arsenal? Sono una squadra flessibile, che può giocare con diversi moduli. Per questo è difficile per noi leggere in anticipo come decideranno d'impostare la gara. Dovremo prepararci soprattutto ad affrontare i cambiamenti di atteggiamento che l'Arsenal avrà durante la partita. Ben Arfa contro Emery dopo la difficile convivenza al PSG? E' tutto passato. Hatem ha molta esperienza, sarà in grado di gestire questa situazione in maniera intelligente. Avremo molti altri problemi da risolvere".