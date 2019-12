© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Julien Stephane, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Siamo già stati eliminati, ma siamo anche professionisti e sappiamo tutte le partite sono importanti. Abbiamo l'onore di poter disputare una partita europea, è impensabile immaginare di non giocarla al massimo. Il Rennes non ha una storia abbastanza lunga in Europa League e la Lazio resta un avversario prestigioso, nonostante la probabile eliminazione. In Europa non hanno fatto tanto bene quanto in Serie A, dove sono entrati nella lotta per il titolo. È stato un girone molto più difficile di quello che si pensava al momento del sorteggio. La partita contro il Lione di domenica sarà importante, ma sappiamo anche che ci saranno tante persone allo stadio domani. Farò delle rotazioni, ma quello che mi aspetto è che chi ha giocato meno si metta in mostra".