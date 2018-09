Rennes-Tolosa, il gol su rigore dell'ex Toro Niang non basta: finisce 1-1

Giuseppe Marotta lascia la Juventus. Le dichiarazioni arrivate ieri sera a sorpresa dopo la vittoria sul Napoli hanno già fatto il giro del mondo. Intervistato da Rai Sport, il dirigente sessantunenne ha motivato così la sua scelta, esprimendosi anche riguardo al proprio futuro: "Non...

Marotta lascia la Juventus: "Pronto ad accasarmi in un altro top club"

Genoa, che inizio per Piatek: miglior esordiente dai tempi di Hansen

Fiorentina, Pioli: "Chiesa non si butta per terra al minimo soffio"

Atalanta, Percassi: "Episodio molto grave. Non si può stare zitti"

Torino, Mazzarri: "Zaza? Non facile inserirlo, ma non avrà problemi"

Lo spirito Toro di Zaza: Mazzarri non può farne a meno

Frosinone, Stirpe conferma Longo: "Non è il maggior responsabile"

Questo Chievo è da -1 in classifica. Ora D'Anna rischia davvero?

Genoa, 8 gol in 6 giornate per Piatek: verso il record di Batistuta

Frosinone, Longo l'integralista che cambia. Ma ancora non basta

Un'altra volta zero gol: il limite dell'Atalanta non è solo nella testa

Udinese, Pussetto: "Felice per il gol, ma dobbiamo crescere"

Parma a condurre: i crociati soffrono e in contropiede colpiscono

Bologna, De Maio: "Vittoria che fa piacere. Bravi a non disunirci"

Fiorentina, Biraghi: "Chiesa non simula, per prenderlo bisogna buttarlo giù"

Il Rennes viene riacciuffato in extremis dal Tolosa nell'ottava giornata di Ligue 1. Dopo il gol dell'ex Torino M'Baye Niang, a segno su rigore al 70' (primo centro stagionale), ci ha pensato infatti Todibo a ripristinare l'equilibrio all'88'. Ospiti in inferiorità numerica dal 43' a causa del doppio giallo rimediato da Leya.

