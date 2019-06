Repubblica Ceca-Bulgaria, le formazioni: Jankto e Schick dal 1'

© foto di Federico Gaetano

Prima gara di qualificazione per Euro 2020 per Repubblica Ceca e Bulgaria. Questi gli undici delle due nazionali in campo tra poco più di un'ora.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Kaderabek, Celustka, Suchy, Novak; Pavelka, Soucek; Masopust, Kral, Jankto; Schick.

Bulgaria (4-4-2): Mihaylov; Popov, Dimitrov, Bozhikov, Nedyalkov; Minchev, Malinov, Sarmov, Nedelev; Isa, Popov.