Repubblica Ceca, decide Jankto: Polonia battuta in amichevole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria in amichevole della Repubblica Ceca. La squadra del ct Silhavy ha battuto 1-0 la Polonia grazie alla rete realizzata al 52esimo dal centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto. In campo con la maglia della squadra ceca per 78 minuti anche l'attaccante della Roma Schick.

Diversi calciatori che militano in Serie A anche tra le fila polacche: il portiere del Bologna Skorupski, i calciatori del Napoli Zielinski e Milik e il terzino della Sampdoria Bereszynski.