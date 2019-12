Retroscena sul mercato che Unai Emery avrebbe voluto per il suo Arsenal in estate. The Athletic rivela che il tecnico spagnolo, esonerato a stagione in corso (al momento in panchina siede Ljungberg) avrebbe voluto tre grandi acquisti: Harry Maguire, Wilfried Zaha e Thomas Partey. L'unico a muoversi è stato poi Maguire, finito però al Manchester United, mentre Zaha e Thomas sono rimasti nelle rispettive squadre di appartenenza (Crystal Palace e Atlético Madrid).