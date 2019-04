© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Augusto César Lendoiro, ex presidente del Deportivo La Coruña, racconta un aneddoto riguardante Cristiano Ronaldo, quando il portoghese aveva solamente 18 anni e già incantava nello Sporting CP. Intervenuto al programma televisivo Ídolos ha dichiarato: "Il nostro segretario tecnico lo vide giocare e ce lo segnalò. Quando vidi i video delle sue partite mi informai sul suo prezzo. Chiesero 12 milioni e la festa finì. Non potevamo arrivare a tanto, considerato che il nostro record di spesa fino in quel momento era Rivaldo, pagato 6 milioni di euro. Cristiano era un grande talento ma non sapevamo fin dove sarebbe potuto arrivare. Poi arrivò il Manchester United".