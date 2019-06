Retroscena dall'Inghilterra: Neymar ha detto no al Real, vuole il Barça

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Neymar vuole solo il Barcellona. Secondo quanto riporta questa mattina il Daily Express, la stella brasiliana avrebbe rifiutato il trasferimento al Real Madrid chiedendo al Paris Saint-Germain di tornare a vestire la maglia blaugrana in tempi brevi. L'attaccante sta vivendo un periodo a dir poco complicato, tra una stagione non all'altezza e l'ennesimo infortunio che lo escluderà dalla Copa América, e sogna il riscatto tra le mura del Camp Nou. Mai e poi mai il popolo culé potrebbe perdonargli infatti l'ennesimo smacco in caso di firma coi blancos.