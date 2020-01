© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erling Haaland (19) era una priorità per Ole Gunnars Solskjaer, al punto che l'allenatore del Manchester United si era recato in Austria per provare a convincere la stellina ormai ex Salisburgo a sposare la causa Red Devils. Il norvegese alla fine si è accasato al Borussia Dortmund, ma il Daily Mail svela un interessante retroscena.

No Mino no party - Il club inglese, infatti, aveva provato a strappare il classe 2000 alla concorrenza bypassando chi ne cura gli interessi, Mino Raiola, e cercando di negoziare direttamente con il padre del ragazzo. Non volevano trattare con il potente agente italo-olandese, col quale i rapporti sono ai minimi storici dopo il botta e risposta tra il manager del giocatore e l'allenatore norvegese. Ma la strategia si è rivelata controproducente e il giocatore è volato a titolo definitivo in Germania, con maxi-commissione inclusa per il procuratore. Senza Mino non si cantano messe.