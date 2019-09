© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto afferma El Chiringuito, Neymar, dopo aver appreso dal Barcellona che non sarebbero riusciti a riportare il brasiliano in blaugrana, è scoppiato in un lungo pianto di frustrazione vista la sua ferma volontà di lasciare Parigi per ripartire dal suo recente passato.