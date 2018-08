Ribaltone Yaya Touré: visite mediche a Londra, ma per l'Olympiacos

Secondo quanto riferito da ESPN, l'annuncio di stamattina dell'agente Dimitry Seluk era solamente un tranello mediatico, dato che il futuro del suo assistito Yaya Touré non sarà in Inghilterra, bensì in Grecia. Come si apprende dall'emittente, le visite mediche dell'ivoriano si sono sì tenute nella capitale inglese, ma queste erano per l'Olympiacos. A questo punto, però, non sono da escludere ulteriori ribaltoni. Non sarà però all'Arsenal, come annunciato invece stamani da fonti anglosassoni, il suo futuro.