Ribery dopo il rinnovo: "Bayern e Monaco di Baviera sono casa mia"

Franck Ribéry commenta al sito ufficiale del Bayern il suo rinnovo di contratto per un'altra stagione: "Sono molto felice di giocare per questo club per un altr'anno. Da tempo, per me e per la mia famiglia, Monaco è diventata casa nostra". 35 anni, il francese è arrivato in Baviera nell'estate del 2007.