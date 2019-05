Ribery: "Io e Robben abbiamo cambiato lo stile di gioco del Bayern"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Franck Ribéry ha concesso un'intervista a bundesliga.com. Domani sarà l'ultima del francese con la maglia del Bayern, dopo 12 stagioni: "Al Bayern prima c'era uno stile di gioco differente. Quando Arjen (Robben, ndr), io e altri siamo arrivati, abbiamo portato più velocità e dinamismo. Un altro tipo di calcio. Siamo orgogliosi di quel che abbiamo ottenuto. Non posso dimenticare quando sono arrivato nel 2007: il Bayern non si era qualificato in Champions League. Dopo 12 anni è incredibile quello che abbiamo vinto".