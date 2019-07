Ribery, romantico "no" al Monaco: in Francia per lui c'è solo il Marsiglia

© foto di Imago/Image Sport

Franck Ribery rifiuta il Monaco. Secondo quanto riporta L'Equipe, l'esterno francese classe 1983 avrebbe rifiutato prontamente un'offerta pervenutagli dal club del Principato. Appena svincolatosi dal Bayern Monaco, Ribery ha più volte dichiarato infatti di non voler giocare in nessun'altra squadra di Ligue 1 che non sia il suo amato Olympique Marsiglia, dove ha militato tra il 2005 e il 2007.