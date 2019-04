Le voci di mercato arrivate dal Brasile sul suo imminente trasferimento al Liverpool avevano aperto un vero e proprio caso di mercato. A farlo rientrare, almeno per il momento, ci ha pensato però lo stesso giocatore. "Sono felice", l'ultimo tweet di Richarlison con la maglia dell'Everton. L'attaccante brasiliano in questa stagione ha segnato finora 13 gol in 33 partite, attirando l'interesse di tutte le big inglesi, compreso quello degli acerrimi rivali dei Toffees (i Reds). Tanto che nelle scorse ore si era parlato addirittura di un incontro segreto tra il classe '97 e mister Klopp.