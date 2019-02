© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutto momento per Neymar. Come riporta Cadena Ser, l'Audiencia Nacional questo pomeriggio ha infatti respinto il ricorso in appello presentato dall'attaccante del Paris Saint-Germain, che adesso dovrà così presentarsi in aula a Madrid per rispondere delle accuse di corruzione e truffa relative al suo passaggio dal Santos al Barcellona. Un'altra batosta psicologica, dunque, dopo l'infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco per circa dieci settimane.