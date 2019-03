Il 27 febbraio scorso era stata rapita in Nigeria Juliet Kalu, madre dell'attaccante del Bordeaux Samuel Kalu. Una notizia che aveva giustamente sconvolto il calciatore del club francese, che aveva ricevuto una telefonata dai rapitori che chiedevano 15 milioni di naira, ovvero circa 36mila euro, per rilasciarla. La polizia non ha confermato se il riscatto sia stato pagato o meno, m ail portavoce delle forze dell'ordine di Abia State Godfrey Ogbona, ha dichiarato: "E' stata rilasciata intorno alla mezzanotte di lunedì ed ha potuto riabbracciare i suoi cari. Le circostanze della sua liberazione non sono state chiarite, ma continuiamo le indagini per assicurare i colpevoli alla giustizia".