Rimonta e sorpasso: il Leicester ribalta il Tottenham e vola in classifica

Un tempo per ribaltare il Tottenham e riportarsi (temporaneamente) al secondo posto in classifica. Continua a sorprendere il Leicester, una delle squadre partite meglio in questa stagione di Premier League, che si mette subito alle spalle l'ultimo k.o. rimediato sul campo del Manchester United e ritrova i tre punti. Chi l'avrebbe detto a fine primo tempo, quando gli Spurs erano avanti 1-0 grazie al solito Kane. Il ribaltone nella ripresa: a 20 dalla fine Ricardo Pereira sigla il pari, all'85' è Maddison a mandare in visibilio il King Power Stadium. Il Tottenham resta fermo a 8 punti, troppo pochi in sei giornate.

LA GIORNATA DI PREMIER LEAGUE

13:30 Leicester - Tottenham 2-1

16:00 Burnley - Norwich

16:00 Everton - Sheffield Utd

16:00 Manchester City - Watford

18:30 Newcastle - Brighton

Domenica

15:00 Crystal Palace-Wolverhampton

15:00 West Ham-Manchester United

17:30 Arsenal-Aston Villa

17:30 Chelsea-Liverpool