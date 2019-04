Rimpianto o spinta? Il Benfica è Felix godendosi la sua nuova stella

La tripletta (più assist) di Joao Felix contro l'Eintracht pone il lusitano all'attenzione dell'Europa intera, come uno dei talenti più cristallini in circolazione al momento nel vecchio continente. Il "nuovo Rui Costa" fa già impazzire diverse big europee e stasera ha mandato al manicomio la difesa dell'Eintracht Francoforte, trafitta quattro volte grazie alla classe del giovane attaccante, ormai un titolarissimo della formazione di Bruno Lage, abilissimo nell'esaltare il giocatore e farlo crescere con la tecnica del bastone e della carota. E qui viene la domanda: se fosse rimasto Jovic, giocatore di proprietà del lusitani ma che stasera ha segnato per l'Eintracht, dove gioca in prestito, la stella di Felix avrebbe brillato ugualmente della accecante luce mostrata stasera? Che l'addio del serbo sia un rimpianto o una spinta a investire sul collega, la crescita esponenziale di Joao Felix rimane e già a giugno il club di Lisbona potrebbe passare all'incasso.