Rio Ferdinand esalta De Bruyne: "Il miglior passatore al mondo"

Fra i tanti spunti emersi dalla sfida di ieri fra Manchester City e Tottenham, gara che ha regalato agli Spurs la semifinale di Champions, c'è sicuramente quello legato alla prestazione di Kevin De Bruyne. Il belga si è reso protagonista di una prova sontuosa in mezzo al campo, come si evince anche dalle brevi parole di Rio Ferdinand, ex difensore e oggi commentatore per BT Sport: "Nessuno sa passare il pallone come De Bruyne. In questo è senza ombra di dubbio il migliore al mondo".