Rio Ferdinand sponsorizza Lampard: "Anche Pep non aveva esperienza"

Rio Ferdinand è convinto che il suo ex compagno di club (ai tempi del West Ham) e di Nazionale, Frank Lampard, sia il profilo ideale per prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea: "Sarebbe la scelta perfetta. La gente parla di esperienza, ma quale esperienza aveva Guardiola quando ha cominciato col Barcellona? Aveva allenato solo le giovanili. Frank conosce il club e i giocatori, lo rispetteranno tutti, sa come rapportarsi ai media e con la squadra. Lui e Morris, inoltre, conoscono tutti i ragazzi dell'Academy dai 16 anni in su: questo può rivelarsi fondamentale nel caso venga confermato il divieto di acquistare nelle prossime finestre di mercato".