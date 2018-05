Rivaldo: "Neymar lasci il PSG. Solo così potrà diventare il numero uno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rivaldo, ex attaccante brasiliano del Barcellona, ha parlato a Sky Sports News commentando il possibile futuro di Neymar: "Penso che andando al Real Madrid, o in alcuni club di Premier, avrà più possibilità di vincere il Pallone d'Oro. Senza offesa, ma sappiamo che il campionato francese non è allo stesso livello di quello spagnolo o inglese, dove la difficoltà è maggiore. Così facendo Neymar avrebbe più possibilità di vincere la Champions League. Quindi... quando un giocatore vince la Champions League, ha più possibilità di essere anche il migliore del mondo".