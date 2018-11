Rivelino: "Francia poca cosa. Non crea granchè"

Rivelino, uno dei più grandi giocatori del Brasile, intervistato da Marca ha lanciato alcune critiche alla Francia che ha vinto il Mondiale. "Sono un esempio del calcio che si pratica oggi. Ci sono grandi giocatori ma non riesce a creare una gran cosa. E' stata molto povera. Volendo provare a scegliere la miglior squadra del Mondiale non è facile. L'unico giocatore che si è davvero distinto è stato Hazard. Mi piace molto la Premier: le squadre non hanno paura e non si preoccupano solo di difendere. Il gioco è veloce. E mi piace molto Guardiola e la caratterizzazione che riesce a dare alle sue squadre".