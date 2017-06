River Plate, obiettivo Enzo Perez in mediana. Ma il Valencia spara alto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta TyC Sports, il River Plate sarebbe pronto a tornare alla carica per il centrocampista Enzo Perez. Non sarà facile però accontentare il Valencia, che per il proprio giocatore chiede almeno dieci milioni di euro, poco meno della metà della cifra pagata nel 2015 per acquistarlo dal Benfica (25 milioni).