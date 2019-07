Rivoluzione Lione: Dalbert e Nzonzi per sostituire Mendy e Ndombele

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una rivoluzione totale dopo che si è chiusa l'era Genesio. Dopo otto stagioni l'allenatore cresciuto nelle giovanili del Lione non è stato riconfermato alla guida del club e sul mercato sta succedendo di tutto. Dalla cessione di Ndombele, passando dalle varie offerte per Nabil Fekir. Sarà un'affermazione banale, ma l'estate nei pressi del Parc OL sarà caldissima.

Le cessioni - Ndombele è sicuramente la cessione più dolorosa, difficile trovare un calciatore con le sue caratteristiche in grado si sapersi adattare subito in Ligue 1. L'addio di Ferri toglie un gregario importante, senza dimenticare Mendy. Il 24enne francese si è trasferito al Real Madrid e al momento non è stato ancora individuato un sostituto per la corsia mancina. Due elementi fondamentali, la loro assenza peserà molto in vista della prossima stagione.

Gli acquisti - Al momento l'unica certezza rimane Thiago Mendes, che si è messo in mostra nel Lille. Il brasiliano rimane comunque un'incognita per quanto riguarda la continuità di rendimento. In porta è arrivato Tatarusanu, ma al momento il titolare resta Lopes, salvo clamorose offerte. Pereira, Lucas e Martins Pereira sono dei grandissimi punti interrogativi, il tutto dipenderà dal modo in cui riusciranno ad adattarsi.

Gli obiettivi di mercato - Al momento gli obiettivi di mercato non vanno a sostituire completamente i partenti. Steven Nzonzi può dare esperienza al centrocampo, anche se il francese non arriva da una stagione esaltante. Per la difesa Andersen è ad un passo dalla firma, mentre a sinistra il nome di Dalbert è da tempo in cima alla lista dei transalpini. Suso e Lucas Leiva sono idee confuse e poco chiare, bisogna assolutamente dare una svolta decisiva ad un mercato che fino a questo momento ha visto operazioni importanti soltanto in uscita.