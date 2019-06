Rivoluzione United: nuovo ciclo coi giovani. Il prossimo è Longstaff

© foto di

Proseguono i rumors sul possibile arrivo di Sean Longstaff alla corte di Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United. Dopo il colpo Daniel James, ventunenne preso dallo Squansea City all'inizio del mese, il tecnico norvegese avrebbe deciso di prendere anche il coetaneo del Newcastle United. Questo per rivoluzionare la squadra e iniziare un nuovo ciclo fatto di giovani, spiega la BBC, come accadde con Solskjaer da giocatore. E l'arrivo di Aaron Wan-Bissaka per 50 milioni di sterline dal Crystal Palace come terzino destro è un altro segnale a riguardo.