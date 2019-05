Rivoluzione West Ham: in estate partono tanti big della rosa

© foto di Imago/Image Sport

Uscite e cessioni in vista in casa West Ham, spiega Sky Sports UK: gli Hammers, infatti, starebbero preparando una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. In uscita: Javier Hernandez, Lucas Perez e Pedro Obiang. Inoltre non saranno rinnovati i contratti di Adrian e Andy Carroll, in scadenza in estate.