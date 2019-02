RMC SPORT - Beneforti: "Icardi faccia di testa sua e non ascolti Wanda"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così delle squadre italiane che sono state impegnate in Europa League questa sera: "Napoli? Il calo nel finale ci sta perché il Napoli vinceva già ampiamente ed è possibile che i giocatori abbiano una frenata nei minuti finali. Il Napoli è una squadra di grande spessore e l'unica cosa che mi lascia perplesso è la cessione di Rog con l'uscita di Hamsik in Cina. Dovendo fare tre competizioni il centrocampo mi sembra un po' corto".

Come va a finire la vicenda Icardi?

"Icardi faccia di testa sua e non ascolti Wanda. Spero che Mauro Icardi possa usare il buonsenso. Era chiaro che la squadra non avrebbe accettato i discorsi che Wanda Nara ha fatto sui calciatori dell'Inter. Non si può fare calcio così e Marotta ha preso l'unica decisione da prendere per tutelare la squadra. Se Icardi accetta bene altrimenti sarà ceduto alle condizioni della società. Ci vuole fermezza da parte dell'Inter. Icardi deve stare alle regole che ci sono nel calcio".

Lazio con tanti infortunati. E' un bel problema?

"Indubbiamente. Non mi spiego tutti questi infortuni muscolari. Tra l'altro la Lazio ha pescato il Siviglia che è la squadra più complicata da affrontare in questa Europa League. Anche se non è il Siviglia del primo periodo è sempre una grande con grande qualità. Ciò che sta succedendo alla Lazio a livello di infortunati è da verificare".

Juventus-Frosinone, Allegri tiene tutti sulla corda?

"Ci mancherebbe anche che il Frosinone riuscisse a fare risultato a Torino. La Juventus queste partite non le sbaglia mai, sarebbe la prima volta. I valori sono enormemente diversi tra le due squadre".