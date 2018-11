Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show: "Milan? Quando certe partite le affronti in un certo modo perché ti sembrano facili poi rischi qualcosa. Il Dudelange ha giocato anche bene finché il Milan è rimasto a guardare. Poi si sono fatti due gol da soli e questo dimostra tutti i limiti. Il Milan non ha fatto bella figura ma considerando tutto è arrivata la vittoria e va bene così. Nel calcio tutti stanno migliorando e se non scendi in campo con la testa giusta rischi la brutta figura".

Se arriva Ibra Cutrone riuscirà a mantenersi il suo spazio?

"Se Ibrahimovic arriva con l'atteggiamento giusto e la voglia di aiutare gli altri allora è un conto se invece pensa di venire in Italia e di giocare sempre può anche creare un problema. Ibra è un giocatore importante ma se arriva con la testa giusta".

Champions, chi rischia di più tra Napoli e Inter?

"Entrambe ma il Napoli ha dimostrato di essere la più forte del girone. Il Napoli forse ha più possibilità di passare rispetto all'Inter ma il Barcellona non vorrà perdere con il Tottenham e questo potrebbe aiutare proprio i nerazzurri".

Il Bologna sabato sarà in trasferta contro la Sampdoria. Sarà una gara decisiva per Inzaghi?

"C'è grandissima fiducia e c'è voglia di svoltare in queste partite perché la salvezza, come dice Palacio, la prendi ora perché con i punti di adesso giochi poi con più fiducia. E' ora il momento della svolta. Credo però che Inzaghi resterebbe in panchina anche in caso di sconfitta contro la Sampdoria":