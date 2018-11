RMC SPORT - Beneforti: "Napoli senza frenesia può vincere"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show durante il primo tempo di Napoli-PSG e Inter-Barcellona: "La sconfitta del Liverpool pesa quintali perché tutti pensavamo che il pareggio del Napoli a Belgrado fosse un handicap e invece non è così. Questa partita è una boccata d'ossigeno per il Napoli perché nessuno poteva pensare a questo risultato del Liverpool".

Il Napoli avrà ancora più pressione?

"No perché ha l'allenatore giusto in panchina. Quello del Liverpool è un risultato positivo per il Napoli. Gli azzurri devono saper gestire le pressioni ma Ancelotti è un professore universitario e sino ad ora il Napoli in Champions ha giocato sempre con grande lucidità. Il Napoli ha tutto per fare bene".

Cosa dovrà ripetere il Napoli della gara di Parigi?

"Quando giochi contro squadre di fenomeni non cambia giocare in casa o no. Non bisogna concedere spazio ed essere bravi a ripartire perché il PSG dietro è molto vulnerabile. Non credo sarà una partita tanto diversa dall'andata. Il Napoli deve giocare alto e aggredire l'avversario subito per essere sempre vicino alla porta francese".

L'attacco leggero del PSG senza Cavani dà ancora più imprevidibilità?

"Credo che alla fine Cavani giocherà uno scampolo di partita e lui sa essere sempre decisivo. Il Napoli deve provare ad attaccare e fare gol. Se gli azzurri non si fanno prendere dalla frenesia possono portare a casa la partita e vincere sul piano tattico".