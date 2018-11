RMC SPORT - Bonfrisco: "VAR anche in Europa. Di Bello ha ottime qualità"

Angelo Bonfrisco, ex arbitro, è intervenuto all'interno del Live Show di RMC Sport: "Direzione di gara corretta in Betis-Milan, non ci sono state sbavature. Sino ad ora è una partita 'moscetta' da normale amministrazione. In queste situazioni anche gli arbitri gestiscono in attesa magari di episodi cruciali. Pawson sta dimostrando grande tranquillità questa sera ed ha tutto sotto controllo. Ormai anche gli arbitri italiani fischiano meno e lasciano correre di più rispetto al passato. E' diventato un arbitraggio europeo anche in Italia. Attenzione però a non fischiare cose evidenti perché da questi episodi netti la partita può trascendere. Rigore Sterling? Serve il VAR anche in Champions League perché quello di ieri è veramente un grosso errore. Serve uniformare il calcio che sta andando nella direzione della tecnologia. Il VAR dà tranquillità a tutto l'ambiente. Il VAR dovrebbe servire a trovare la verità tra ciò che ha visto l'arbitro e ciò che si vede al replay. Ho avuto la sensazione che alcuni arbitri siano andati in difficoltà anche a valutare certe azioni al video".

Il miglior arbitro in Europa?

"Ad oggi secondo me sono ancora i nostri. Non c'è il Collina di turno, o Webb. I nostri sono ancora molto bravi. Secondo me tra due o tre anni Di Bello potrà diventare un arbitro importante. Ha ottime qualità".