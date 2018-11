RMC SPORT - Bordon: "Buona Inter contro una gran Barcellona"

Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, è intervenuto a RMC Sport Live Show durante il primo tempo di Inter-Barcellona: "L'Inter era partita bene con un pressing alto poi il Barcellona con il possesso è venuto fuori anche grazie a qualche errore di impostazione dei nerazzurri. Vedo una buona Inter contro un Barcellona che sta giocando molto bene. Suarez è pericolosissimo".

Spalletti aveva chiesto un'Inter d'attacco. E' così?

"Il possesso palla offensivo va bene quello per uscire dalla propria area diventa pericoloso".

Che idea si è fatto di Handanovic in questa stagione?

"E' un buonissimo portiere anche se non è uno esuberante che si fa vedere con grandi gesti. E' un portiere che sicuramente fa degli errori come tutti ma secondo me all'Inter ha dato molto e può ancora dare molto. Non è in fase calante per me. Coutinho? Era molto giovane quando giocava nell'Inter. Ora è cresciuto molto e ha grossissime qualità. All'Inter non l'hanno aspettato ma i nerazzurri vogliono sempre vincere e non hanno tanto tempo".

Nazionale, per il dopo Buffon si parla di Donnarumma. Che pensa del portiere del Milan?

"E' molto giovane ma ha già disputato tante gare in Serie A e l'esperienza si fa anche sbagliando. Ha iniziato alla grande la sua carriera poi ha avuto un periodo anche extra campo un po' difficile e può averne sofferto. Per me però Donnarumma è un giovane su cui la Nazionale deve puntare molto".

Sirigu meriterebbe il posto da titolare in Nazionale?

"Io l'ho allenato qualche tempo fa, è un buonissimo portiere e potrebbe anche giocare titolare con l'Italia. La Nazionale non ha solo Donnarumma, Sirigu e Perin completano bene il reparto di Mancini".