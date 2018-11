RMC SPORT - Bosco: "Juve prudente. Bene Ronaldo-Mandzukic"

Andrea Bosco, giornalista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria in Champions League della Juventus: "E' stata una partita delicata perché la Juventus bruciava ancora la sconfitta contro il Manchester United. I bianconeri sono stati prudenti e fortunati perché il Valencia nel finale ci ha messo del suo per cercare il pareggio. La Juve ha concretizzato meno di quanto ha creato. L'asse Ronaldo-Mandzukic ha funzionato anche stasera. Dybala? Mi è piaciuto anche se ha sbagliato qualche passaggio di troppo. Mi è piaciuto per come si è messo a disposizione della squadra".