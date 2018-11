RMC SPORT - Bucciantini: "Alla Lazio mancano Milinkovic e Luis Alberto"

Nel corso del secondo tempo di Lazio-Marsiglia, Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a RMC Sport Live Show: "Alla Lazio mancano Milinkovic-Savic e Luis Alberto che rispetto all'anno scorso non hanno dato niente alla squadra. Stasera con una squadra abbastanza inedita non sta facendo male. Se la Lazio dovesse vincere si sarebbe sistemato il gruppo di Europa League facendo fuori la finalista della passata edizione".

Infortunio Biglia è una tegola per il Milan?

"Sì. E' un brutto infortunio per un giocatore per certi versi unico nel Milan. Ha fatto un inizio di stagione da protagonista. Questa assenza porterà Gattuso a puntare ancora di più sul 4-4-2. L'infortunio di Biglia è un'ulteriore spinta verso quel modulo anche se ovviamente dispiace per Biglia. Adesso Bakayoko può diventare titolare ma deve dare una svolta alla sua carriera".

Juventus-Manchester United, per i bianconeri sconfitta immeritata però la Juve è mancata sui dettagli?

"La vita è fatta di dettagli. La Champions negli ultimi 5 anni è stata vinta dalle squadre che hanno i campioni. La cosa più importante per vincere la coppa è avere campioni in squadra, poi si può pensare ai dettagli. Ma la Juve ieri ha preso anche due pali e credo che abbia perso per dettagli casuali. Per vincere la Champions devi essere molto forte e la Juve lo è anche dopo la gara di ieri".

Come commenti il gesto di Mourinho?

"Mourinho si nutre di sfide e ci sono momenti in cui lui costruisce un po' della sua forza attraverso queste sfide. Non lo condanno e non lo assolvo dopo il gesto di ieri anche se poi così facendo ha tolto importanza alla vittoria del Manchester che è stata molto importante per il girone di Champions".