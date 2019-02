RMC SPORT - Carboni: "Roma, 2-1 sul Porto è la vittoria peggiore"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Amedeo Carboni, ex giocatore anche di Roma e Valencia: "Il fatto che il Liverpool abbia creato delle occasioni significa che ci è arrivato bene in area. Non vedo un Bayern Monaco così pericoloso e penso che in trasferta possa essere addirittura più pericoloso che in casa. Il Liverpool ha qualcosa in più del Bayern Monaco".

Siviglia-Lazio, quante possibilità ha la Lazio?

"Non molte sinceramente perché il Siviglia in casa, con un pubblico spettacolare, è un qualcosa di incredibile. La Lazio dovrà trovare la giornata giusta, magari andando in vantaggio subito e mettendo così pressione al Siviglia. Se la Lazio riuscisse ad andare in vantaggio ce la potrebbe fare. Però ecco per la squadra di Inzaghi sarà molto dura".

Che pensi della stagione della Roma e di Monchi?

"Il cammino della Roma è stato altalenante, bene in Champions League ma in campionato ci si aspettava qualcosa di più, anche se ora si sta riprendendo. Sono contento che la Roma arrivi in una buona condizione a queste gare. Monchi a Siviglia ha fatto benissimo e vinto tanto, quindi se ne può solo parlare bene. Non ha vinto il campionato e forse ci fa capire che è più un uomo da competizioni brevi che lunghe. Bisogna dar tempo a Monchi di lavorare ma in Italia tutto dipende dai risultati".

La vittoria 2-1 contro il Porto è sufficiente per la Roma per passare il turno in Champions League?

"E' il risultato più brutto con cui vincere, sarebbe stato meglio l'1-0. Ma quando arrivi a queste partite non sei mai favorito né sicuro di passare. La Roma può passare il turno anche perché in contropiede gioca bene e sa far male con i giocatori veloci. Il 2-1 però, ripeto, è un risultato rischioso".

Sanabria è tornato in Italia nel momento giusto?

"Per uno straniero l'Italia è difficile dal lunedì al sabato perché ci sono più pressioni. I giocatori spagnoli fanno fatica in Serie A per questo. Sanabria è arrivato al Genoa e ha segnato subito e sono contento. E' tornato in Italia sicuramente più maturo ed è un giocatore che potrà salire di livello".