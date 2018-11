RMC SPORT - Cerruti: "Juve non chiude le partite. Roma delusione"

Alberto Cerruti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha analizzato la serata Champions delle squadre italiane: "Ronaldo fa la differenza sì con la qualità ma soprattutto con la sua continuità. Lui è un campionissimo e ha una straordinaria condizione fisica visto che ha sempre giocato in campionato. E' un grande campione che è uno stimolo per tutti ed è la ciliegina sulla torta di un'ottima squadra".

La Juve dà l'impressione di non chiudere le partite?

"In 13 partite di campionato la Juventus non ha mai stravinto mentre in Serie A ci sono 10 squadre che almeno una volta hanno vinto con più di 3 gol di scarto. La Juventus è regolare ma non ammazza mai le partite e questo è un limite su cui i bianconeri devono riflettere perché in Champions League è pericoloso e la sconfitta con il Manchester lo dimostra. Attenzione perché dagli ottavi c'è l'eliminazione diretta".

La Roma invece perde in casa contro il Real ed è stata fischiata. Che ne pensi?

"La Roma non convince. Troppe volte i giallorossi perdono e perdono male. Anche stasera è una brutta sconfitta. La Roma è una delusione perché è una squadra che quest'anno non c'è. Succedono troppe cose negative e ci sono troppe cose che non funzionano. In campionato la Roma ha praticamente la metà dei punti della Juve. I fischi di stasera sono per i mesi deludenti della squadra a tutti i livelli. Il mercato può dare poco. In questi casi occorre avere molta calma ed è importante il peso della società, aspetto che manca alla Roma. Di Francesco mi sembra spesso da solo".