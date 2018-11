RMC SPORT - Daino: "Milan bravo a recuperare. Champions possibile"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore del Milan, Daniele Daino, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo della gara dei rossoneri in Europa League contro il Dudelange: "Sono partite importanti per il Milan ma tante volte i giocatori scendono in campo pensando di aver già vinto queste partite. Poi nel calcio succede di tutto, specie quando si prendono le partite sottogamba. Poi comunque bravo il Milan a riprendere la partita. Diciamo che certi atteggiamenti ci possono anche stare in queste partite. Il Milan era partito bene poi si è rilassato un po'".

In difesa manca qualcosa visti gli infortuni?

"Io andrei a prendere giocatori che stanno giocando in Serie A e che possano essere di un livello medio alto. Sicuramente andrei ad acquistare uno che conosce il campionato italiano, non azzarderei un acquisto dall'estero. Il Milan non ha il tempo di far adattare un giocatore specie perché punta ad un posto in Champions League".

Bene Cutrone anche stasera?

"E' un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità molto importanti. Si sacrifica molto per la squadra ed è molto generoso. Quando si gioca con uno come Cutrone bisogna servirlo con tanti cross dalle fasce. Perché ha sempre dimostrato di saper attaccare il primo palo molto bene. Mi piace tantissimo e in questo Milan ci sta benissimo".

Il Milan può arrivare in Champions League?

"Juventus, Napoli e Inter sono superiori ma per il quarto posto il Milan se la giocherà fino in fondo. Anche perché le altre squadre hanno qualità ma non trovano continuità così anche il Milan è sempre lì. A gennaio servirebbero giocatori come Ibrahimovic perché mi pare che manchi qualcosa a livello di personalità all'interno dello spogliatoio rossonero. Ibra darebbe una grossa mano anche a Gattuso. Poi secondo me a gennaio servono anche un difensore centrale e un centrocampista".