RMC SPORT - Di Gennaro: "Roma serve un segnale. Juve deve vincere"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato in vista delle gare di Champions League delle italiane: "Roma-Real Madrid? Gli spagnoli sono forti ma in crisi. Mi aspetto una partita comunque difficile ma la Roma può dare un segnale dopo le difficoltà del campionato. Due squadre che arrivano alla partita non benissimo ma il fattore campo deve aiutare la Roma. Il Real, poi, quando è in Champions cambia faccia. La Roma però non può permettersi di non superare il turno. Schick? E' l'ennesima occasione per lui che ancora non si è sbloccato. Sarà una partita fondamentale anche per lui".

Sulla Juventus?

"Nessuno si aspettava un inserimento così da parte di Cristiano Ronaldo con il nostro campionato. Lui vuole arrivare a vincere la Champions League e mai come quest'anno la Juve è tra le più forti d'Europa. In Champions però non ti puoi deconcentrare e la sconfitta con il Manchester United lo dimostra. Serve una vittoria stasera per la Juventus per pensare poi al campionato, anche se non vedo come possano perdere questa Serie A".

Tottenham-Inter si giocherà domani. Che partita ti aspetti?

"Gli inglesi possono battere chiunque come perdere con chiunque. Il Tottenham ha giocatori devastanti in campo aperto. L'Inter arriva a Londra dopo aver vinto bene con il Frosinone. La Champions ti dà tante cose specie in uno stadio come Wembley che però avrà un campo brutto dopo il rugby. L'Inter dovrà fare una grande partita".

Dal Napoli invece che cosa ti aspetti?

"Contro il Chievo hanno perso un'occasione incredibile. E' stata la delusione della domenica di Serie A. Domani ha la possibilità di recuperare e di poter chiudere il discorso della qualificazione".