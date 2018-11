RMC SPORT - Mattioli: "Un punto d'oro per l'Inter. Roma non c'è società"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mario Mattioli, giornalista, ha parlato di Inter-Barcellona a RMC Sport Quelli della Notte: "E' un pareggio che vale oro per l'Inter che comunque ha dimostrato di essere una squadra quadrata. Il Barcellona non ha messo la cattiveria che ci si aspetterebbe da loro. L'Inter ha fatto la sua partita poi Icardi è stato bravissimo in area di rigore. Mi ha impressionato di più il Napoli che se non avesse trovato Buffon avrebbe potuto fare anche qualcosa in più. E' stata una bella serata per l'Inter perché davanti c'era comunque il Barcellona anche se mancava Messi. La squadra nerazzurra mi è piaciuta perché si è vista comunque una squadra, consapevole della propria forza nonostante fosse inferiore agli spagnoli. Una squadra quando è tale se la può giocare con tutti".

Roma, come si sente Di Francesco in questo momento viste le tante polemiche e le parole di Sousa?

"Mi sarei aspettato che un dirigente della Roma, anche se non saprei chi, avesse difeso Di Francesco respingendo le parole di Sousa. Anche se la Roma è tutto tranne che una società visto che il presidente chissà dov'è mentre a Roma ci sono dirigenti che di calcio ne sanno poco. Juve? Il gol di Cristiano Ronaldo in Champions non è un problema, sta giocando da grande campione e sta prendendo per mano tutti i compagni di squadra verso un traguardo europeo che credo possa essere alla portata della Juve".