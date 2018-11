RMC SPORT - Palmeri: "Inter impaurita. Pareggio unica nota positiva"

Tancredi Palermi, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato nell'intervallo di Inter-Barcellona: "L'unica notizia positiva dell'Inter è il pareggio perché il Barcellona ha avuto molte occasioni. Da un lato c'è la facilità di palleggio da parte del Barcellona ma l'Inter può fare qualcosa per contrapporsi mentre sembra una squadra impaurita che non riesce a giocare il pallone. L'Inter sembra avere un muro psicologico a centrocampo, i nerazzurri anche quando hanno il pallone non riescono a giocare".

Spalletti deve cambiare qualcosa pescando dalla panchina?

"Tranne Lautaro Martinez che però porterebbe ad un altro schieramento tattico, i migliori dell'Inter sono in campo. Poi ripeto, per me è un problema psicologico quello dell'Inter e dunque non è una questione di uomini. Magari Lautaro può giocare una ventina di minuti alla fine ma onestamente non c'è di meglio dell'undici scelto da Spalletti. Sembra quasi che l'Inter non voglia rischiare ed è quindi una squadra bloccata".

Arrivano comunque buone notizie da Londra con il PSV in vantaggio sul Tottenham?

"Sì ma non ci si può puntare visto che è solo la fine del primo tempo e che comunque gli inglesi si sono resi pericolosi. Il punto sarebbe ottimo per l'Inter ma ancora una volta la squadra nerazzurra ha un deficit di personalità".