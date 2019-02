RMC SPORT - Palmeri: "Questo il peggior Atletico Madrid dell'era Simeone"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Liverpool stasera può mettere il sigillo su un'epoca decennale di un Bayern Monaco al capolinea per tanti motivi. L'anno scorso i tedeschi hanno vinto un campionato di esperienza mentre quest'anno gli sta scappando via. Il Liverpool di quest'anno, capolista in Premier League, può terminare effettivamente questo ciclo del Bayern. La squadra tedesca mi sembra al capolinea ma negli ultimi sette anni non è mai uscito dalla Champions League prima dei quarti di finale. Lione-Barcellona ha il pronostico chiuso. Manca Fekir che è almeno il 30% della squadra francese. Il Barcellona invece lo ritengo il favorito per la Champions League insieme ovviamente alla Juventus".

Atletico Madrid-Juventus, giocherà Dybala ma la formazione sarà un po' più coperta del solito?

"Dybala gioca perché non c'è Khedira e la Juventus non si sarebbe potuta permettere i due insieme in trasferta contro l'Atletico perché il tedesco non è uno che ripiega velocemente a recuperare palloni. Senza Khedira può giocare Dybala e credo che per l'argentino sarà un esame perché contro l'Atletico ci sarà da lottare. Dybala lo abbiamo visto far bene in Champions ma i gironi sono una cosa mentre una fase finale in trasferta contro l'Atletico è tutta un'altra cosa. Il confronto tra Atletico Madrid e Juventus non è una finale ma una semifinale sì. Bisogna anche dire che la finale in casa porta molta sfortuna in Champions League perché la squadra di turno ha una pressione particolare. Questo è il peggior Atletico Madrid dell'era Simeone. E' già uscito dalla Coppa del Re, in Champions si sono qualificati per secondi mentre in campionato sono abbastanza lontani dal Barcellona. E' tutto a favore della Juventus".