RMC SPORT - Parolo: "Possiamo andare in fondo all'Europa League"

Marco Parolo in zona mista ai microfoni anche di RMC Sport ha parlato dopo la vittoria sul Marsiglia: "Siamo contenti di aver raggiunto la qualificazione e ci giocheremo il primo posto con il Francoforte, non sarà facile ma ci proveremo. In campionato dovremo far punti con il Sassuolo perché le altre non ci aspettano. Stiamo facendo un certo tipo di percorso e abbiamo nel dna un certo standard che è questo, qualificarsi in Europa League ed essere sempre lì in campionato. Ci vuole pazienza per l'ultimo step ma già avere questa base è importante. Siamo la Lazio dell'anno scorso e mi sono arrabbiato molto per aver mancato l'accesso in semifinale. Abbiamo il potenziale per arrivare fino in fondo e daremo tutto per andare il più avanti possibile. Gol? Era sbagliato quando non li facevo, ora sto facendo il mio. Il mister sta facendo ruotare tanto i giocatori e così possiamo crescere di livello"