RMC SPORT - Pià: "Napoli può qualificarsi stasera. Ancelotti un mago"

Inácio Pià, ex centravanti del Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato prima della gara di Champions della squadra di Ancelotti: "Da otto anni non venivo a Napoli ed è un piacere enorme tornare per una partita bellissima. Sarà una gara delicata ma di un fascino impressionante. Il Napoli è in un momento strepitoso e ha tante possibilità di chiudere il discorso qualificazione già stasera. Se Cavani dovesse tornare a Napoli sarebbe un acquisto davvero di grande valore. Ancelotti? E' un mago. E' lui il vero colpo del Napoli e non pensavo che sarebbe potuto venire qua ad allenare".