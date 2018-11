RMC SPORT - Ponciroli: "Grande sofferenza per l'Inter. Manca qualità"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato così delle gare di Champions Inter-Barcellona e Napoli-PSG: "Mi aspettavo di più dall'Inter. Non è una partita facile per tanti motivi perché il Barcellona ha sempre il pallone e poi a centrocampo l'Inter manca di qualità. Gli spagnoli concedono qualcosa ma l'Inter deve essere perfetta. E' una partita di una sofferenza impressionante perché l'Inter quelle poche volte che ne ha la possibilità non riesce a ripartire con qualità, ma i nerazzurri possono far male al Barcellona".

Ti aspettavi un Barcellona già così maturo a questo punto della stagione?

"Ha un controllo di palla eccellente ma il Barcellona è una squadra che concede molto e se trovasse di fronte una squadra capace di ripartire bene andrebbero in grande difficoltà. Mi sembra un Barcellona più tranquillo rispetto alla scorsa stagione, aveva fretta di vincere mentre quest'anno è più serena".

Rispetto all'andata l'Inter non ha fatto il passo avanti che si aspettava Spalletti?

"Spalletti si aspettava più qualità in questa partita. E' chiaro che l'Inter ha poche volte il pallone tra i piedi ma in quelle occasioni deve migliorare tanto perché sennò in Champions fatichi, non solo contro il Barcellona. Spalletti ci ha visto lungo, ha bisogno che la squadra cresca nelle singole giocate".